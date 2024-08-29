Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı. 2019 yılında evlenen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu.

LÜKS EV OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe en son evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı. Lüks villa, Gülşe'nin takipçileri tarafından "saray yavrusu" olarak nitelendirildi. Gülşe'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası;