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Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

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Eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, sosyal medya hesabından paylaştığı evlerinin muhteşem manzarasıyla dikkat çekti. 2019 yılında evlenen Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları lüks villa, takipçileri tarafından "saray yavrusu" olarak nitelendirildi. Gülşe'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı. 2019 yılında evlenen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu.

LÜKS EV OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe en son evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı. Lüks villa, Gülşe'nin takipçileri tarafından "saray yavrusu" olarak nitelendirildi. Gülşe'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası;

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Amine Gülşe Mesut Özil Mesut Özil Saray Spor Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Halk bunları görsün ve birbirini siyasiler, takımlar, ünlüler vs için yemesin! Siz boş boş kavga edip dolaşırken akşam evine ekmek götürmeye uğraşırken onlar saraylarda yaşarlar. Hep böyledir. Akıllı olun kendinizi kullandırmayın!

40
1
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Kazım Erdogan:

Tuhaf mı? Tuhaf acayip mi? Acayip Geçen gün bu hanımın eşi cami temizliyordu.

17
1
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Eko cCc:

Ev hiç dikkatimi çekmedi nedense. Kadın evi değil, kendini paylaşmış.

10
0
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sdsfs dfsa:

Bundan ev hanımı olmaz diye düşünüyorum

4
1
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