Hadise Diyarbakır sahnesinde halay çekti
Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan Hadise sahnede danslarıyla da gündeme geldi. Sahnelerinde iddialı dansları ve cesur kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, Diyarbakır sahnesinde halay çekerek sürpriz yaptı. Kırmızı takımıyla izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 'Lorke' şarkısıyla keyifli anlar yaşattı.
Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan Hadise sahnede danslarıyla da gündeme geldi.
Sahnelerinde iddialı dansları ve cesur kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, Diyarbakır sahnesinde halay çekerek sürpriz yaptı. Kırmızı takımıyla izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 'Lorke' şarkısıyla keyifli anlar yaşattı.