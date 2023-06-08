Fox Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Var?
Magazin Haberleri
Fox kanalının bugünkü yayın akışı listesi araştırılıyor. İşte bugün Fox'ta hangi diziler ve programlar yayınlanacak...
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Recep İvedik 2
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:00 Bay Yanlış
06:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:45 Tetikçinin Oğlu
Kaynak: InterSinema.com / Magazin