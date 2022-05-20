Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor - Haberler

Katar'ın yanı sıra dünyanın 10 ülkesinden en önemli markaların da içinde bulunduğu 500 katılımcının geldiği 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı'na davet edilen Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.

STADYUMDA ŞUT ÇEKTİ

Basının ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fahriye Evcen, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda maçların oynanacağı 974 Stadyumu'nda şut çekti. Dünyanın en gelişmiş ve modern standartlarından biri olarak kabul edilen 40 bin kişilik stadyum, 974 adet gemi konteynerinden ve geri-dönüşüm mantığı ile lego gibi inşa edildi. Stadyum, 2022 Dünya Kupası'nda hizmet verdikten sonra, stadyumu olmayan bir ülkeye hibe edilecek.

13 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Katar ziyaretinden kareleri paylaşan Fahriye Evcen, "Katar'da mükemmel bir zaman geçirdim. Samimi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Fahriye Evcen'in Katar pozları...

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