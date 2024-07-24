Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Model ve oyunculuk yapan Melisa Aslı Pamuk, bir süredir Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikahtan kareleri yeni yeni takipçileriyle paylaşan çift, el öpme ziyareti için milli futbolcunun memleketi Trabzon'a gitti.

YENİ GELİN KÖYE GİTTİ

Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. Akrabaları gezerek el öpen çiçeği burnunda çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'e de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Pamuk'un Trabzon'a uygun kıyafetler giymesi ve eşini ailesini ziyaret etmesi takipçilerinden tam not aldı. Trabzon'da bol bol fotoğraf çektiren çiftten Pamuk o anları "61" notuyla paylaşırken Yazıcı da "En kıymetlilerim" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü çiftin Trabzon seyahatinden kareler...