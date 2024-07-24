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Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

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Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında sessiz sedasız evlendiği futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile Trabzon'a gitti. Çiçeği burnunda gelin, Trabzon'da Yazıcı'nın ailesini ziyaret ederek el öptü.

Model ve oyunculuk yapan Melisa Aslı Pamuk, bir süredir Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikahtan kareleri yeni yeni takipçileriyle paylaşan çift, el öpme ziyareti için milli futbolcunun memleketi Trabzon'a gitti.

YENİ GELİN KÖYE GİTTİ

Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. Akrabaları gezerek el öpen çiçeği burnunda çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'e de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Pamuk'un Trabzon'a uygun kıyafetler giymesi ve eşini ailesini ziyaret etmesi takipçilerinden tam not aldı. Trabzon'da bol bol fotoğraf çektiren çiftten Pamuk o anları "61" notuyla paylaşırken Yazıcı da "En kıymetlilerim" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü çiftin Trabzon seyahatinden kareler...

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Trabzon Magazin Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

köyüne toprağına insanlarına on üzerinden 10. ama bazı futbolcular amatör becerisi ile yeteneği sınırlı olsa da şans onları zirvede tutar.

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Ömer Can:

ülkemin gündemi bumu haberciler yada bize ne bu haberden

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