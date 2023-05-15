Beste Açar... 'SELEN GÖRGÜZEL'E ÇOK SERT SÖZLER!

Şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda, Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' parçasını seslendirmiş ancak yorumu beğenilmemişti. Işın Karaca, meslektaşının sahne performansını eleştirirken, İbrahim Tatlıses de tartışmaya dahil olmuştu. Bir açıklama da Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan geldi.

"KEŞKE ŞARKI SÖYLEYEMEMENİN CEZASI OLSA"

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Selen Görgüzel'in babası Kayahan'ın eseri olan 'Yemin Ettim'i seslendirme performansıyla ilgili '2. Sayfa' programına konuştu. Herkesin şarkı söylememesi gerektiğini belirten Açar, şu ifadeleri kullandı:

Müzisyenlerin de ortak noktada buluştuğu tek şey, Kayahan şarkılarını çalmanın bile çok zor olduğu. Babamın şarkılarının farklı bir formda konserde çalınması için altı - yedi ay çalındığını biliyorum.

Bana göre, en iyi zaten babam söylüyordu kendi şarkılarını. Çünkü kendi üzerine dikilmişti onlar ve Nilüfer abla. 'Şarkının hakkını vererek söylüyor' diyoruz ya. Bir de Tarkan. 'Yemin Ettim' şarkısını 'Kayahan En İyiler' albümünde çok iyi yorumlamıştı.

Bence herkes şarkı söylememeli. Nasıl herkes araba kullanamıyor, ehliyeti varsa kullanıyor, yoksa polis ceza kesiyor ve hapse atıyor. Keşke böyle bir şey olsa da bunun da bir cezası olsa. Ben duyduğum zaman üzülüyorum.

"GÖZLERİME İNANAMADIM, KULAKLARIMI KAPATMA İHTİYACI DUYDUM"

Beste Açar, "Selen Görgüzel'in 'Yemin Ettim' performansını nasıl buldunuz?" sorusu karşısında ise sert ifadeler kullandı. Görgüzel'in şarkı söylediği anları dinleyince kulaklarını kapatma ihtiyacı duyduğunu belirten Açar, "Babam şu anda yaşasaydı herhalde gözyaşlarıyla izlerdi diye düşünüyorum" diyerek şunları söyledi:

Şarkı söylemek sadece şarkı söylemek değil. O müziğin, o sözün, o eserin sahibine de saygı gerektirir. Babam şu anda yaşamıyor. Söyleyeceklerse bile bence ciddi bir çalışma yapmaları lazım.

Emek harcamaları lazım. Olmuyorsa bir kenara bırakılmalı. Ben önce anlayamadım, gözlerime inanamadım. Kulaklarımı kapatma ihtiyacı duydum. Babam gözüyle de şöyle bir dinlemeye çalıştım, o hiç olmadı zaten.

Ben dinlediğimde keyif alacağım. 'Rezalet' deyip dinlemekten vazgeçmemeliyidim. Babamın orada uykusuzlukları var, emekleri var, gözyaşları var. Babamın şarkısını söylerken bence bir düşünüp, "Yaşasaydı buna izin verir miydi?" diye düşünmek lazım.

Bence kendilerini düğmeye basıp durdurmaları lazım.