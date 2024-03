Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisiyle geri dönen Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yaptı.

"KADININ VARLIĞI BU KADAR ÖNEMLİYKEN HER SABAH CİNAYET HABERİNE UYANIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, önce içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı. Sonra haberin tamamını okuyan Evgar, "Okuduğum haberden hiçbir şey anlamadınız değil mi? Çünkü bazı kelimeleri eksilterek okudum. İşte hayatın içinde kadını görmediğimiz, yok saydığımız, eksilttiğimiz her alan bu okuduğum haber kadar anlaşılmaz ve eksik oluyor. Kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, eşit koşullarda yer aldığı her alan ise büyüyor, yeşeriyor ve serpiliyor. Kadının varlığı bu kadar önemliyken biz her sabah bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Daha güzel sabahlara uyanmak elbette mümkün. Kadınların hayatın her yerinde ve her zaman var olduğunu hatta öyle kenarda köşede değil yaşamın tam ortasında başrolde olduğunu kabul edersek eğer" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA BAŞLATTI

UN Women'ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı. Kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal hayatı birlikte inşa etmek için yıllarca unutulmayacak bir kampanyayı tüm Türkiye'ye duyuran oyuncu, hakaretiyle alkış topladı.