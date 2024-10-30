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Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonuna katılan milli sporcu Yusuf Dikeç'in Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı ile birlikte ikonik pozunu tekrarlaması tartışma yarattı. Yapılan eleştirilere yanıt veren Dikeç "Bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür" ifadelerini kullandı.

Paris Olimpiyatları'na damga vuran ve dünya çapında ün kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katıldı. Dikeç, resepsiyonda Atatürk karşıtı çıkışlarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı ile kendisiyle özdeşleşen o meşhur pozunu verdi.

"NE ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZ KALDI NE VATANSEVERLİĞİMİZ"

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dikeç eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisine yönelik eleştirilere X hesabında yanıt veren Dikeç ise şunları kaydetti; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler . Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim.

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış , ne vatanseverliğimiz... Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak , Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

"ATATÜRK'E OLAN SEVGİ ANLAYIŞIMI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİREMEZ"

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk'e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez. Saygılarımla, Yusuf DİKEÇ"

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Furkan Bölükbaşı 29 Ekim 3-sayfa Yaşam Spor

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Yorumlar (24)

Mehmet hakan Çelik:

Adam her fotoğraf çektirmek isteyene GBT soracak değil

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Ağa Aytaş:

Tanımadığın kapcık ağızlılarla poz vermeyeceksin işte Atatürk’ü anasıyla yakalamış bu herif.

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VOLKAN POLAT null:

Hep derim abi, bir insan hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi konumda olursa olsun, az buçuk ülke gündemini takip etmeli, kulaktan dolma dahi olsa bir takım isimleri bilmeli, merak etmeli.sosyal medya kullanmıyorum demekle olmaz, bu adam defalarca haber sitelerine konu olmuş bir provakatör. Sosyal medyanın bir numaralı Atatürk düşmanını tanımayan adam benim gözümde asker falan değildir.

24
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FAHRI TIRYAKIOGLU:

O kadar, net... karalamaya yeltenenlere taviz yok.

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Turkuaz Türk:

dikkat edeceksin Yusuf herkesle foto çekilmek için atlamıycan Atatürk Cumhuriyet düşmanı ile foto çekilmicen

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Kagan Kutlu:

Amaç algı yaratmak.Atatürkü sevmeyen zaten Türk değildir

21
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Masum Suçlu:

Mecbur mu sevmek için farz mı vacip mi. Ölmüş gitmiş

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AHMED ÖNAL:

Ne olmuş yani cekildiyse.sırrı atatürkün köpekleri derken gıkınız çıkmıyordu ya şimdi sahte milliyetciliğinizmi kabardı.

34
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Seko:

Haftanın altı günü atış talimi .....bende emekli askerim o kadar atış yapmadım

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Mutlu Can:

Bahsi geçen karaktersizi ben tanıyorum

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8
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