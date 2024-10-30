Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Paris Olimpiyatları'na damga vuran ve dünya çapında ün kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katıldı. Dikeç, resepsiyonda Atatürk karşıtı çıkışlarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı ile kendisiyle özdeşleşen o meşhur pozunu verdi.

"NE ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZ KALDI NE VATANSEVERLİĞİMİZ"

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dikeç eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisine yönelik eleştirilere X hesabında yanıt veren Dikeç ise şunları kaydetti; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler . Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim.

Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış , ne vatanseverliğimiz... Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak , Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

"ATATÜRK'E OLAN SEVGİ ANLAYIŞIMI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİREMEZ"

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk'e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez. Saygılarımla, Yusuf DİKEÇ"