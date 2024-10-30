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Ulaşımda ortak kart dönemi başlıyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart" projesiyle ilgili "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye'de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan "Türkiye Kart" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek."

Ulaşımda ortak kart dönemi başlıyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türkiye Kart Teknoloji Ekonomi Türkiye Ulaşım Finans Yaşam

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Yorumlar (17)

dehide:

Helal olsun çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Yaparsa AK Parti yapar

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VATANDAŞ:

Akp Ypg hedeflerini de vursun.

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Perwer:

Bu kartın özellikle engelli ve diğer hak sahipleri için belediyeye ait toplu taşımanın olmadığı il veya ilçelerde de geçerli olması lazım. Buralarda minibüsçü terörü olduğu için engelli ve diğer hak sahipleri toplu taşımdan ücretsiz faydalanamıyor maalesef. En azından bizim buradaki belediye bu konuya tamamen ilgisiz ve duyarsız.

39
5
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Seyhun Aslan:

para tek haznede toplanacak yani taktik guzel ??

30
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metinmert06:

yeni bir vergi geliyor hazır olun

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5
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ozhan null:

bakalim degisecek kart icin yine kaç lira isteyeceker... para isteyecek hep yeni bir sey buluyolar

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Selim Adanalı:

Ne kaaa güzel ne kaaa güzel demek ki marsa da gidecez

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2
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murat uncuoğlu:

tüm dünya güvenli bisiklet yoluna geçti biz hala bakıyoruz 7. dünya ülkesiyiz

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Sahi:

avrupa da çoktan var diyen söyle hangi ülkede var? ben hiç görmedim. gerçekten iyi düsünülmüs yerli turist için veya is insanlari için.

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SeyYah Saruhanli:

bu uygulama avrupada yıllardır var zaten. tek kartla her ulaşımı ödüyebiliyorsun aylık veya haftalıkta kartları var hepsi farklı sekillerde.

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