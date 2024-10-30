Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

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JUVENTUS PARMA MAÇI CANLI İZLE

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JUVENTUS PARMA MAÇI CANLI YAYIN

Juventus Parma maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Juventus Parma canlı yayın linki üzerinden Juventus Parma maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS PARMA CANLI LİNK

JUVENTUS PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Parma maçı saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS PARMA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Parma maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

JUVENTUS PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Parma maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Parma maçı Torino'da,Allianz Stadyumu'nda oynanacak.