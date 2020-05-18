Macron: "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Macron: "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı.

Macron:
18.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:12

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı. Schengen bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu." dedi.

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla düzenlediği ortak basın toplantısında, salgının yol açtığı krize karşı Avrupa ülkelerinin ortak bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"Açık söylemek gerekiyor. Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı. Schengen Bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu. Dolayısıyla çıkarmamız gereken dersler var." ifadesini kullanan Macron, Almanya, İsviçre ve Avusturya'nın yaklaşık 200 Fransız Kovid-19 hastasını hastanelerine kabul ettiğini söyledi.

Macron, ülkesinin sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile koordinasyon halinde kapattığını ifade ederek, bazı ülkelerin komşu ülkelerine haber vermeden sınırları kapatmasının Avrupa'nın imajı için iyi olmadığını belirtti.

Almanya ile önceliklerinin sağlık sistemini korumak, ekonomiyi yeniden canlandırmak ve ekonomik egemenliği sağlamak olduğunu dile getiren Macron, Avrupa'nın sağlık sistemine önem vermesi ve bu konuda kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın maske ve test konusunda ortak stok oluşturması, tıbbi malzemelerin siparişlerinde ortak hareket etmesi ve salgınlara karşı ilaç ve aşı konusunda koordinasyon içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Almanya ile ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar avroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını ifade eden Macron, fonun salgından en çok zarar gören sektörlere yönlendirileceğini belirtti.

Macron, "Almanya ve Fransa arasında yapılan anlaşma 27 ülkenin onayı olduğu anlamına gelmez. Almanya ve Fransa anlaşma yapmadan 27 ülke ile anlaşma sağlayamayacağını biliyorum. Bazı üye ülkeler virüsle mücadele etmek amacıyla alınan sıkı önlemleri, hukuk devletine aykırı davranmak için araç olarak kullandılar." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin kararlarını koordinasyon içinde alması gerektiğini belirten Macron, Kovid-19'a ilişkin İspanya ve İtalya'nın aldığı kararlara tepki göstererek, "İspanya (yurt dışından gelenlere) karantina uygulayacak. Biz de aynısı yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Haber
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Haber
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Sinem Kobal Jennifer Lopez
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kadın 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: Macron: "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 20:12:33. #1.15#
title