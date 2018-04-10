Macaristan Başbakanı Orban'dan Seçim Değerlendirmesi Açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde hafta sonu düzenlenen genel seçimlerde Macarların kullandıkları oylarla, göç meselesini ve ülkenin egemenliğini en önemli konu olarak belirlediğini söyledi.

Başbakan Orban, Meclis binasında düzenlendiği basın toplantısında, ülkede 8 Nisan'da yapılan genel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü düzenlenen genel seçimlerde Macar halkının kullandığı oylarla ülkenin egemenliğini ve göç meselesini önemsediğini ortaya koyduğunu kaydeden Orban, " Avrupa ulusu olan Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor." diye konuştu.

Seçim sonuçlarına göre hükümeti oluşturan Fidesz-KDNP koalisyonunun son 30 yılın en önemli seçim başarılarından birisini elde ettiğine işaret eden Orban, "Macar hükümeti, Avrupa Birleşik Devletleri fikrini değil, ulusların Avrupası fikrini desteklemeli." dedi.

Macaristan hükümetinin, yasa dışı göçü engellemek için hazırladığı ve 14 Şubat'ta meclise sunduğu "Soros'u durdur" isimli kanun tasarısını yorumlayan Orban, seçim sonuçlarına göre Macarların söz konusu tasarıyı desteklediğini söyledi.

Orban, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiği" şeklinde açıklamasının ise siyasi yorum olduğunu iddia etti.

Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği ve Budapeşte'de faaliyet gösteren Orta Avrupa'nın en prestijli üniversitelerden CEU'nun geleceğine yönelik bir soruya da Orban, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini ifade etti.

Fidesz-KDNP koalisyonu, oyların yüzde 48'ini aldı

Seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik oyların yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) oyların yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) oyların yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Seçimin ana konusu sığınmacılar ve İslam

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere, birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürdü.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmiş, "Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen, korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı." açıklamasını yapmıştı.