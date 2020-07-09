M3 para arzı arttı En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,04 artışla 3 trilyon 147,7 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,04 artışla 3 trilyon 147,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,04 artışla 3 trilyon 147 milyar 678 milyon 658 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 26 Haziran'da 3 trilyon 146 milyar 290 milyon 744 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,02 azalarak 375 milyar 411 milyon 819 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,07 yükselerek 516 milyar 352 milyon 465 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,05 artışla 1 trilyon 61 milyar 868 milyon 76 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,83 düşüşle 853 milyar 108 milyon 18 bin lira oldu.

Kaynak: AA