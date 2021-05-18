Lübnan'dan İsrail tarafına 6 roket atıldı

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Lübnan'dan İsrail'e en az 6 roketin atıldığı ve roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarıldı. İsrail'in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında yer alan Misgav bölgesinde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin Lübnan'dan atılan ancak İsrail tarafına ulaşmayan başarısız roket atışı girişimi nedeniyle çaldığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail ordusunun topçu atışıyla roketlerin ateşlendiği bölgeyi vurduğu kaydedildi.

Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci