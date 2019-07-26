Londra'da Mesut Özil'e bıçaklı saldırıyı Arsenalli takım arkadaşı Sead Kolasinac engelledi

Arsenal Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncularından Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'nın kuzeyinde bıçaklı saldırıya uğradı. Özil'in arabasını çalmak isteyen saldırganları Kolasinac uzaklaştırdı.

Perşembe akşamı yerel saatle 17.00 civarında yaşanan olayda Özil'in siyah Mercedes marka arabasını motosikletli ve kasklı saldırganlar çevreledi. O sırada Özil'in arabasında yolculuk eden Boşnak asıllı futbolcu Kolasinac, arabadan inerek saldırganlarla karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle