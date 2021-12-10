Lodos levrek getirdi - Haberler
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Lodos levrek getirdi

Lodos levrek getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık balık halinde deniz levreği bolluğu yaşanıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık balık halinde deniz levreği bolluğu yaşanıyor.

Bandırma Balık halinde deniz levreği bolluğu yaşanırken, levreğin tanesi 35 Liradan satılıyor. Marmara ve Karadeniz'de lodosun etkili olması sebebiyle deniz Levreği bolluğu yaşandığını belirten Balıkçı Barış Yıldız, " İki gündür özellikle gece saatlerinde etkili olan Lodos, sebebiyle balık halimize balık çeşitleri az gelirken Deniz Levreği bol geldi. Dün tanesi 50 İla 60 Lira olan Deniz Levreği bugün tanesi 35 Liradan satılıyor. Vatandaş fiyatı düşük olduğu için Deniz Levreğini tercih ediyor " diye konuştu. Balıkçı Yıldız, Hamsinin az gelmesi sebebiyle Hamsinin kilosunun 60 Liraya satıldığını da sözlerine ekledi.

(Ömer Turan-İHA)

Lodos levrek getirdi

Lodos levrek getirdi

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