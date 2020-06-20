LGS sırasında okul önlerinde kalabalık oluştu; aileler sosyal mesafeye uyamadı Türkiye'de yüz binlerce ortaokul öğrencisi Covid-19 salgını gölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girdi.

Türkiye'de yüz binlerce ortaokul öğrencisi Covid-19 salgını gölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girdi. Öğrencilerin sağlığı için sınav merkezlerinde çok sayıda önlemler alınsa da okul önlerinde kalabalıklar oluşturan aileler, sosyal mesafe kurallarına uyamadıView on euronews