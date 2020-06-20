LGS sırasında okul önlerinde kalabalık oluştu; aileler sosyal mesafeye uyamadı
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LGS sırasında okul önlerinde kalabalık oluştu; aileler sosyal mesafeye uyamadı

Türkiye'de yüz binlerce ortaokul öğrencisi Covid-19 salgını gölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girdi.

20.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:32

Türkiye'de yüz binlerce ortaokul öğrencisi Covid-19 salgını gölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girdi. Öğrencilerin sağlığı için sınav merkezlerinde çok sayıda önlemler alınsa da okul önlerinde kalabalıklar oluşturan aileler, sosyal mesafe kurallarına uyamadıView on euronews

LGS sırasında okul önlerinde kalabalık oluştu; aileler sosyal mesafeye uyamadı
Kaynak: Euronews.com

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