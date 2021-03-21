Leyleği de yırtıcıları da havada görme zamanı
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Leyleği de yırtıcıları da havada görme zamanı

21.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 07:44
Leyleği de yırtıcıları da havada görme zamanı

Türkiye göçmen kuşlar için önemli bir göç rotası. Özellikle süzülerek göç eden türler açısından, Afrika-Avrupa ve Afrika-Asya doğrultusunda küresel öneme sahip. Bazı türler üreme alanlarına ulaşırken, bazılarıysa kış geçirmek için yolda.

Türkiye göçmen kuşlar için önemli bir göç rotası. Özellikle süzülerek göç eden türler açısından, Afrika-Avrupa ve Afrika-Asya doğrultusunda küresel öneme sahip. Bazı türler üreme alanlarına ulaşırken, bazılarıysa kış geçirmek için yolda.

Hatay, kışı Afrika'da geçiren türler için Türkiye'ye giriş kapısı niteliğinde. Akdeniz kıyısı boyunca uzanan dağ silsilesi, süzülerek göç eden kuşlar için bir darboğaz oluşturuyor. Her yıl milyonlarca yırtıcı kuş, leylek ve diğerleri bu rota üzerinden Anadolu coğrafyasına giriyor.

Kafkasya'yı hedefleyen türler Doğu Anadolu coğrafyasını geçerken Avrupa yolculuğundaki bireylerse İstanbul üzerinden Trakya'ya ulaşıyor. Bu yüzden İstanbul Boğazı, her göç döneminde büyük bir şölene ev sahipliği yapıyor. Bugünlerde o şölenin tam ortasındayız.

Süzülerek göç eden türler içerisinde şüphesiz en iyi bilineni leylek (Ciconia ciconia). Kış aylarını geçirdikleri Sahra Altı Afrika'dan Avrupa'daki üreme alanlarına yöneliyorlar.

YIRTICILARDAN YIRTICI BEĞEN

EN GÜZEL GÖZLEM NOKTALARI

Boğaziçi: Kuş göçü açısından Türkiye'nin en şanslı bölgesi Marmara, en şanslı ili İstanbul...

Çoruh Vadisi: Çoruh Vadisi ve Doğu Karadeniz dağları göçmen kuş popülasyonu açısından yüksek yoğunluğa sahip. Özellikle Borçka bölgesi.

Amanos Dağları: Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü'nden başlayıp Hatay'ın Samandağ kıyılarına doğru yaklaşık 175 kilometre boyunca uzanıyor. Belen Geçidi süzülerek göç eden göçmen kuşlara geçiş imkanı veriyor.

Kaynak: Hürriyet

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