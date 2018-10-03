Laptop Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden laptop çalan şahıs yakalandı.

İki gün önce Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden Bayram Yılmaz'a ait laptop çalındı. İş yerinden yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda D.A.U'nun laptopu Güven Sokak'ta 100 lira peşin 350 liraya sattığı belirlendi. Bugün paranın geri kalan kısmı 250 lirayı almaya gelen şüpheli D.A.U, Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN