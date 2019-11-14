Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı
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Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 91 sokak hayvanına çeşitli hastalıklara karşı aşı yapıldı.

14.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:04
Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı

'nin ilçesindeki 91 sokak hayvanına çeşitli hastalıklara karşı aşı yapıldı.


Kaymakamlık ve Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Lapseki Belediyesi hayvan barınağında muhafaza edilen 91 sokak hayvanına kuduz aşısı uygulandı. İlçede aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik yıl içerisinde periyodik olarak kısırlaştırma işlemi de uygulanıyor. Belediye ekiplerince sokaklarda başıboş gezen köpekler toplanıp belediye hayvan barınağına getiriliyor. Burada görevli veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri bırakılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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