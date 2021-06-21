'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı

'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile gerçekleştirdiği 'Kütüphane Söyleşileri' programına katılmak için başvurular başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile gerçekleştirdiği 'Kütüphane Söyleşileri' programına katılmak için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar 2 kez düzenlediği 'Kütüphane Söyleşileri' programına, üniversite öğrencileri için başvurular başladı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin https://mk.gov.tr/icerik/detay/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvurularını yapabilecek. Sadece üniversite öğrencilerinin kayıt yapabileceği ekranda öğrenciler; isim, soy isim, kimlik numarası, telefon numarası ve okuduğu bölümü yazarak kayıt olabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
'Size babalık yapan ikinci bir isim var mıydı?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz cevap: Annem bana babalık yaptı
"Size babalık yapan ikinci bir isim var mıydı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz cevap: Annem bana babalık yaptı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:53:40. #1.15#

title