'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile gerçekleştirdiği 'Kütüphane Söyleşileri' programına katılmak için başvurular başladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile gerçekleştirdiği 'Kütüphane Söyleşileri' programına katılmak için başvurular başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar 2 kez düzenlediği 'Kütüphane Söyleşileri' programına, üniversite öğrencileri için başvurular başladı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin https://mk.gov.tr/icerik/detay/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvurularını yapabilecek. Sadece üniversite öğrencilerinin kayıt yapabileceği ekranda öğrenciler; isim, soy isim, kimlik numarası, telefon numarası ve okuduğu bölümü yazarak kayıt olabilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı