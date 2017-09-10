Kütahya'da orman yangını söndürülemiyor



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını akşam saatlerinde de devam ediyor. 100 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürme çalışmalarına vatandaşlar veriyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 6 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oylan yangını, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, saat 23.00 itibariyle orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Uşak'tan çok sayıda ekibin bölgeye geldiğini ve çalışmalara başladığını dile getirdi.