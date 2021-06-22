Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı
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Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı

Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, "AFAD, afetin öncesini ve sonrasını planlayan, afetler olduktan sonra müdahale eden değil, afetlerin öncesinde risk azaltma faaliyetleriyle aslında afetler olmadan müdahale edebilen bir kurum haline gelmiştir" dedi.

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, "AFAD, afetin öncesini ve sonrasını planlayan, afetler olduktan sonra müdahale eden değil, afetlerin öncesinde risk azaltma faaliyetleriyle aslında afetler olmadan müdahale edebilen bir kurum haline gelmiştir" dedi.

Kütahya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kentte yaşanabilecek afet ve tehlikelere karşı riskin en aza indirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Tezcan, "İl afet risk azaltma planlarının 2019 yılında pilot il seçilen Kahramanmaraş'ta başlamıştı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tüm illerde yapılıyor. Bugünden sonra da özellikle afet risk azaltma planlarıyla da bu sene tamamlandıktan sonra Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Projesi'yle de kendisini ortaya koyabilecek ve neticede ortaya konulan bu güç ve planlar, ülkemizin afetleri minimum seviyede can ve mal kaybıyla atlatmasına faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kütahya Vali Ali Çelik, "Türkiye Afet Müdahale Planı uygulamasıyla ilgili ilimizde de gerekli planlarımız hazır. Oluşturulacak ekipler ve çalışma şekilleri de belli. Asıl unsur ise afet olmadan önceki safha. Çünkü afet olduktan sonra sizin yapılacaklarınız sınırlı. Meydana gelen afet niteliği itibarıyla yıkıcı etkilerini ortaya çıkarmış, siz bunun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçları görerek o sonuçların olmaması için ne yapılması gerektiğini bir plan dahilinde çalışmaya dönüştürmek bizim en temel sorumluluğumuz gibi gözüküyor" diye konuştu.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Projesi, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan önce yapılacak çalışılmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bütünleşik afet yönetimi sisteminin en önemli evresi öngörülebilir afetlerle ilgili önleyici tedbir çalışmalarının belirlenerek sahaya yansıtılmasıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı
Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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