Kuruluş Osman canlı izle! 3 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman 44. yeni bölüm canlı izle! ATV Canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa süre önce 44. bölümüyle ekranlara geldi! Şimdi Kuruluş Osman severler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 44. bölüm ful izle! Kuruluş Osman 44. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 45. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 44. bölümü yine çok heyecanlıydı!

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN ATV CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İkisini de kurtaracağım, bedeli ne olursa olsun!"

Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey'den yeni hamle!

Kuruluş Osman 43. Bölüm izle yeni bölüm izle

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?