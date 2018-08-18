Kurban Bayramı'na Doğu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği özel günler olduğunu belirten Ustaoğlu, mesajında şu ifadele yer verdi:

"Yaşadığımız bu güzel memleketin, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize, İslam dünyasına ve aziz milletimize barış ve huzur getirmesini diliyorum."