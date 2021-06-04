Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
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Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.

Ardahan'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.

Ardahan İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki tüm camilerde dua edildi.

Başta Serhat Ulu Camisi olmak üzere tüm camilere gelen vatandaşlar cuma namazı öncesi ellerine duaya açarak Allah'tan "rahmet" diledi.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl beklenen yağışların olmadığını belirterek, "Bugün cuma namazı öncesi tüm camilerimizde yağmur dası yaptık. Allah dualarımız kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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