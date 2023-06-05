Türk ressamlarının eserleri Batum'da sergilendi

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu öncülüğünde Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde 30 Türk ressamın eserlerinin yer aldığı sergi, Gürcistan'ın Batum kentinde açıldı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde 30 Türk ressamın eserlerinin yer aldığı serginin, Batum Nikolaz Kandelaki Sanat Okulu Sergi Salonu'nda açıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sanatın farklı geçmişlere, kültürlere ve deneyimlere sahip insanları birleştirmek için güçlü bir araç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Farklı kültürlerden sanat biçimleriyle ilişki kurduğumuzda onların tarihi, değerleri ve inançları hakkında daha derin bir anlayış kazanırız. Akçaabat Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi ve sanat alanındaki zenginliklerimizi Batum'daki sanatçılarla ve sanatseverlerle paylaşıyoruz. Daha önce 2018 yılında Akçaabat-Batum arasında resim sergisi etkinliği düzenlemiştik. Bu yıl da işbirliği halinde düzenlediğimiz etkinlikle ilk olarak Batum'da sergi açtık. Daha sonra Gürcü ressamlar da belirlenen program dahilinde Akçaabat'ımızda sergi yapacaklardır. Bu tür etkinlikler karşılıklı olarak kültürel kaynaşmanın sağlanması ve dostluk bağlarının gelişmesi açısından çok önemlidir."

Gürcü ressamların da "31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali" kapsamında Akçaabat'ta sergi açacağı bildirildi.