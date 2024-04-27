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Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor

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Trabzon'da düzenlenecek olan 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'dan 25 tiyatro grubu sahne alacak.

Trabzon'da, "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan (TDT) yapılan açıklamada, tiyatronun birleştiriciliğine işaret edilerek, "Ülkeler arasındaki barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yaşatılmasını ve paylaşılmasını, sanatın evrensel diliyle farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, ülkemizden ve yurt dışından birçok seçkin tiyatro topluluğunu Karadeniz'in incisi Trabzon'da seyirciyle buluşturacak." ifadelerine yer verildi.

Festivalin tanıtım toplantısının 30 Nisan Salı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'dan 25 tiyatro grubunun oyun sahnelemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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