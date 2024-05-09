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Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir?

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Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen fragman yayınlandı. Peki, Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği sezonun yarışları merak ediliyor. Peki, Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir?

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Ocak'ta izleyici ile buluşan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 152-153 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

KAPTANLIK OYUNU NEDİR?

Kaptanlık oyununda yarışın iyi 1. ve 2. süreyi yapalar kaptanlar oluyor ve kendi takımlarını dokunulmazlık oyunları boyunca kendileri oluşturuyor.

Osman Demir
Osman Demir
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