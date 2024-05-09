Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

9 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! 9-10 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Perşembe kaptanlar kim oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe? #129488 #128148 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kur'an'daki en faziletli sureler hangileri? Hangi sure en önemli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title