ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

9 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 9.05.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİ 4205 CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: GÜLYURT SİTESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.05.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 20:00:00

Detay: GAZİ MAHALLESİ YENİBACI KÜMEEVLERİ İÇİNDE OLUSAN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR

Etkilenen Yerler: YENİBACI BÖLGESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.05.2024 18:20:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 19:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8. Sokak ve Bir Kısmı

BALA

Arıza Tarihi: 9.05.2024 18:15:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 22:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AFŞAR MAHALLESİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 9.05.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 23:50:00

Detay: Keçiören ilçesi, Şenyuva mahallesi Defne cd ile Meriç caddesi köşe Q 350 lik ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şenyuva Mahallesi etkilenmektedir.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 9.05.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 9.05.2024 23:55:00

Detay: Keçiören ilçesinde Şenyuva mahallesi Defne cd ile Meriç caddesi köşe Q 350 lik ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj mahallesin bir kısmı