TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Haluk Dursun'u anma mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2019'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Dursun'u değerli bir tarihçi, çalışkan bir bürokrat, başarılı bir akademisyen ve kıymetli bir dost olarak anarak, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve özlemle andığını belirtti.