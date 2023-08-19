TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Haluk Dursun'u anma mesajı paylaştı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2019'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Dursun'u değerli bir tarihçi, çalışkan bir bürokrat, başarılı bir akademisyen ve kıymetli bir dost olarak anarak, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve özlemle andığını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2019'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşim Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun iyi bir tarihçi, çalışkan bir bürokrat, başarılı bir akademisyen olmanın yanı sıra gönül insanı bir alim, bilge bir çelebi, kıymetli bir dosttu. Vefatının yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.