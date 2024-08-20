Üye Girişi
Haberler

Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana 197 bin ziyaretçiyi ağırladı. Saray, yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana 197 bin ziyaretçiyi ağırladı. Saray, yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Yıldız Sarayı'nı, 26 günde 197 bin kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Saray yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı. Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağına rağmen zaman zaman önünde kuyrukların oluştuğu Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu zirveye ulaştı. Pazar gününü Yıldız Sarayı'nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

Yıldız Sarayı günlük ortalama 7 bin 500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı

İstanbul'un en çok merak edilen sarayı, açıldığı günden bu yana etkileyici mimarisi ve geçmişiyle günlük ortalama 7 bin 500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze - saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda, Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan 2. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü, görkemiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Çit Kasrı'nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Müzesi de tarih ve sanat meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Tarihin akışını değiştiren olaylara tanıklık eden Küçük Mabeyn Köşkü'nü gezenler, geçmişe ışık tutan ayrıntıların izlerini sürme imkanı buldu. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla büyüleyen bahçe de ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Sultan II. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesine tahsis edilen 'Silahhane' bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme fırsatı yakaladı. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı'nda tarihe tanıklık eden yerli ve yabancı turistler özellikle Has Bahçe'de fotoğraf çektirerek anılarını kayıt altına aldı. Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

turist Saray Kültür Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title