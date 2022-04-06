Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek - Haberler

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Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek

AA - Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Sivas Devlet Tiyatrosu 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla açacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün yaptığı, Shakespeare'in klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyun, 7 ve 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak.

Oyun, 9 Nisan Cumartesi saat 14.00 ile 20.30'da da sahnelenecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat

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