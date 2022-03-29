"Sırdan Yansımalar" çini sergisi ziyaretçilerini bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sırdan Yansımalar" çini sergisi ziyaretçilerini bekliyor

AA - Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

"Sırdan Yansımalar" çini sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - "Sırdan Yansımalar" çini sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan serginin açılış programına ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, çini eğitmeni Sema Aras, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik, Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çini öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

"Sırdan Yansımalar" çini sergisinde, modern ile geleneksel tarzın bir arada kullanıldığı, pano ve aynalarla süslenen 22 eser yer alıyor.

Genç sanatçıların aylar süren çalışmaları sonucu hazırlanan sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat

Kadir Topbaş, Esenler, Kömür, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title