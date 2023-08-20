Seyahatsever Projesi ile Eskişehir'de 3 bin 887 genç ücretsiz konakladı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Tuncay Topçu:

"7 bin 500 liralık konaklama masrafından kurtuldum"

"Tüm Anadolu'yu gezme imkanı sağlıyor"

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Eskişehir'e gezmeye gelen Serbay Topcu:

"Gelecek seneye de devam ederse tekrar yararlanmayı düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 yıldır ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de uygulanan Seyahatsever Projesi ile konaklama masrafından kurtarılan gençlerin daha çok yer gezmeleri için imkan sağlanmış oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında 18 ile 30 yaş aralığındaki gençler için geliştirilen Seyahatsever Projesi ikinci yılında da büyük ilgi görüyor. 'Gençlerimiz Türkiye'yi gezsin, yeni güzellikler keşfetsin' sloganıyla bakanlığın bünyesindeki KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklamasına imkan veren proje, gezginleri büyük bir maddi külfetten kurtarıyor. 81 ilde uygulanan programdan bir telefonla randevu alınırken, gençler gittikleri şehirde 5 güne kadar konaklayabiliyor. Tüm illerde olduğu gibi öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'de de uygulanan Seyahatsever Projesi'nde kızlar için Tepebaşı ilçesi Yenibağlar mahallesinde bulunan İbni Sina KYK Kız Öğrenci Yurdu, erkekler için ise Şarhöyük mahallesinde bulunan Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu hizmet veriyor. Projenin başladığı tarih olan 10 Temmuzdan bu yana Eskişehir'e gelen toplam 3 bin 887 genç, yurtlarda ücretsiz konaklarken bunlardan 2 bin 340'ı kız, bin 547'si ise erkek olarak kayıtlara geçti.

"Tüm Anadolu'yu gezme imkanı sağlıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Tuncay Topçu program dahilde Antalya ve Eskişehir'de ücretsiz konakladığını belirtti. Önemli bir maddi külfetten kurtulduğunu söyleyen Topçu, "İstanbul'dan geldim, ilk önce Antalya'da KYK yurdunda 3 gün kaldım. Ondan sonra burada 2 gün kaldım. Böylece bir Anadolu turu yapmak istedim ve ücretsiz bir şekilde KYK yurtlarında kalma imkanından faydalandım. Böylece en büyük masraf kalemi olan konaklamadan kurtuldum. En ucuz bin 500 liraydı evet günlük ve kaldığım süreyi yani 5 günden hesaplayınca 7 bin 500 liraya varan bir maliyet oluyordu. Bundan Seyahat Sever Projesi sayesinde ödemeyerek bu parayı yaptığım gezileri ayırdım işte daha çok müzeye gittim, daha çok yere seyahat ettim vesaire bunu harcama imkan sağladı bu proje Antalya'da da yurtta kaldım. Orada da hani gezebileceğim birçok yeri gezemesem de 3 günlük güzel bir tur yapayım dedim. Eskişehir'de de İstanbul'a dönüş yolunda başka bir şehir görmek amacıyla gelmek istedim. Bu projenin en güzel tarafı gerçek bir seyahat imkanı sağlıyor. Yani başka bir yere gidebiliyorsun bir gün orada bir gün orada konaklamaya izin veren proje istesem mesela 5 gün sonra yine başka bir yerde de kalabilirim. Atıyorum Çanakkale'de 5 gün bir yurtta kalabilirim, Aydın'da da kalabilirim. Yani bunun bir sınırı yok sadece bir şehirde 5 gün kalma sınırı var. O kadar tüm Anadolu'yu gezme imkanı sağlıyor" dedi.

"Randevu işlemi 5 dakika sürdü ya da sürmedi"

Tuncay Topçu'nun arkadaşı Serbay Topcu ise randevu sistemi ve işleyişi hakkında, "Sadece telefonla aradım, yardımcı oldular, yönlendirme yaptılar, yönlendirmeleri takip ettim, bilgilerimi verdim, boş odalar elde ettim bu kadar yani basit bir işlem yani 5 dakika sürdü ya da sürmedi. Yani herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşmadı bu süreçte görevlilerde. Görevliler nazikti güvenlikleri olsun, memurlar olsun oldukça nazikti. Yani herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşmadan kaldık. Yani dolaplar güzeldi, yataklar rahattı. Yani o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu uygulamanın de önümüzdeki senelerde de devam etmesini isterim. Ben, önümüzdeki sene de gezmek isterim. Yani en azından konaklama gibi bir ağır bir külfetten kurtulmuş oluyoruz" diye konuştu.

"Gelecek seneye de devam ederse yararlanmayı düşünüyorum"

Şırnak'ın Silopi ilçesinden arkadaşlarıyla Eskişehir' gezmeye gelen Akide Zeyrek ise yurtta konaklamanın avantajlarından bahsetti. Programın bütçesine katkıda bulunduğundan bahseden Zeyrek, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşıyorum oradan geldim. Sosyal medyadan gördüm bir de arkadaşlarla falan toplandık. Hadi biz de gidelim faydalanalım dedik. Projeden o şekilde gayet güzeldi. Buradaki personellerde gerçekten çok ilgilendiler bizimle onlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani yurt gayet güzeldi rahattı. Geldiğimiz gibi zaten bir yol yorgunluğu oluyor. Direkt öyle bir uyuduk sabahleyin de direkt gezdik bulduk kesinlikle bence gençler için çok avantajlı bir proje. Çünkü hani malum özel konaklamalar çok pahalı bu çok önemli. Hani bir de bütçesi olmayan kişiler için de çok faydalı. Biz o yüzden aslında geldik çünkü özel konaklama pahalı olduğu için dedik bundan yararlanalım. Gelecek seneye de mesela devam ederse şahsen ben tekrar yararlanmayı düşünüyorum" dedi.

"Bin 547 öğrenciyi ağırladık ağırlamaya devam ediyoruz"

Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu Yurt Yönetim Memuru Arif Öztürk ise program hakkında, "Seyahat Sever Projesi yazları yurtların açık olduğu kısımlarda bizim genelde Temmuz Ağustos ayları, tatil dönemimiz, bakanlık olarak da bu dönemlerde seyahat sever programı düzenlendi. Bu program kapsamında 18 ile 30 yaş arasındaki bütün gençlerimiz tüm 81 ilimizde 5 gün boyunca konaklayabilirler, her şehirde ayrı ayrı. Seyahat Sever Programı kapsamında bir numaramız var. Öğrencilerimiz bu numarayı arayarak rezervasyon yaptırıyorlar. Yurdumuza geldiklerinde de zaten rezervasyonlu bir şekilde gelmiş oluyorlar. Sistemimizde bu sene ikinci senesi olduğu için. Dolayısıyla daha da kolaylaşıyor. Sistemden sadece kimlik kontrollerini yapıp o şekilde kayıtlarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Güvenlik açısından yine parmak izlerini alıyoruz. Giriş çıkışlarında yine parmak izi şeklinde veriyorlar. Eskişehir bazına baktığımızda tüm illerde gerçi geçerli bir erkek ve bir kız yurdu olarak Seyahat Sever Programında hizmet ediyoruz. Bizim yurdumuz bakımından da Seyahat Sever'in başlangıcından bugüne kadar bin 547 öğrenciyi ağırladık ağırlamaya devam ediyoruz. Genel olarak gençlerimiz çok memnun bu durumdan bu şekilde devam etmelerini de istiyorlar. Güzel bir program, umarım da devam eder" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar da 2 bin 340 öğrencimizi misafir ettik"

İbn-i Sina KYK Kız Yurt Müdürü Semra Sarı ise talep hakkında şu ifadeleri kullandı:

"81 ilden Türkiye'ni her yerinden gençlerimiz bize misafir olarak geliyorlar. Biz de bakanlığımızı temsilen öğrencilerimizi barındırıyoruz. 18-30 yaş aralığındaki gençlerimiz 10 Temmuz'da yurdumuzda barınmaya başladılar 27 Ağustos'a kadar yurdumuzda misafir edeceğiz. Bugüne kadar da 2 bin 340 öğrencimizi misafir ettik. Otel mantığı gibi düşünün hemen öğrenci ayrılırken zaten otelde nasılsa biz de aynı otel uygulaması gibi öğlene kadar öğrenci ayrılmasını sağlıyoruz. Yeni gelen öğrenciyi almadan personelimiz tarafından detaylı temizlik yapılıyor ondan sonra yeni öğrenci alınıyor."