Leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na "Take Off Bilecik" etkinliğinde gösteri uçuşları yapıldı. 111 yamaç paraşütçüsü Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na uçuşlarını yaparken onlara göçebe leyleklerde eşlik etti. Gölpazarı semalarında paraşütçüler ile süsülen leyleklerinin dansı mest etti. Bazı izleyiciler ise leyleklerin paraşütlere çarparak muhtemel bir kazaya sebep olmaları için dualar etti.

"Biraz öncede çok güzel görsel elde ettik"

Türk Hava Yolları Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, Cumhuriyet 100. Yılı ve Bilecik'in plakasının 11 olması nedeniyle 111 yamaç paraşütçüsünü Gölpazarı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda ağırladıklarını anlatarak, "Biraz öncede çok güzel görsel elde ettik. Leylerimiz aynı anda bir termik uçuşu yaptılar. Bölgemiz ne kadar değerli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler" dedi.