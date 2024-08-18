Üye Girişi
Haberler

Leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, paraşütçülerin uçuşlarına göçebe leylekler eşlik etti. Leyleklerin dansı izleyicileri büyüledi.

Leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde leyleklerin paraşütçülerle olan dansı mest etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na "Take Off Bilecik" etkinliğinde gösteri uçuşları yapıldı. 111 yamaç paraşütçüsü Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na uçuşlarını yaparken onlara göçebe leyleklerde eşlik etti. Gölpazarı semalarında paraşütçüler ile süsülen leyleklerinin dansı mest etti. Bazı izleyiciler ise leyleklerin paraşütlere çarparak muhtemel bir kazaya sebep olmaları için dualar etti.

"Biraz öncede çok güzel görsel elde ettik"

Türk Hava Yolları Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, Cumhuriyet 100. Yılı ve Bilecik'in plakasının 11 olması nedeniyle 111 yamaç paraşütçüsünü Gölpazarı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda ağırladıklarını anlatarak, "Biraz öncede çok güzel görsel elde ettik. Leylerimiz aynı anda bir termik uçuşu yaptılar. Bölgemiz ne kadar değerli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Gölpazarı Bilecik Spor Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title