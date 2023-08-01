Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Seçme Sınavları Başladı

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçme sınavları için başvurular başladı. Adaylar 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Antalya'da sanat alanında önemli bir açığı kapatan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi 2023-2024 dönemi seçme sınavlarına başvurular başladı. Her yıl devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencilere de eğitim vererek sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin seçme sınavları için adaylar 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Başvuru için gerekli şartlar

Akademi'den yapılan açıklamaya göre, devlet konservatuvarları sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrencilerin 2 ve 6'ncı sınıf arasında olması gerektiği bildirildi. Eğitim alanlarından Çok Sesli Çocuk Korosu Sınavları'na başvuru için adaylarda ilköğretim 2 ve 7'nci sınıf arasında olma şartı aranırken, güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanacak adayların ise 8'inci sınıf öğrencisi olması gerektiği aktarıldı. Akademi bünyesinde yer alan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'na (KBOO) seçmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Genç müzisyenler yetiştiriyoruz

Sanatla ilgilenmek isteyen bütün gençlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Akademimizdeki eğitimler sadece mevcut kadroya yeni müzisyenler kazandırmak için değil. Amacımız, müzikle ilgilenmek isteyen gençlerimizin önünü açmak ve onların hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu yüzden devlet konservatuvarlarına veya güzel sanatlar lisesine gitmek isteyen öğrencilerimizi de müzik akademimiz bünyesinde sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca ses, enstrüman birçok alanda eğitim alıyor. Seçmelere katılacak müzisyen adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA