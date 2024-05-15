Japon Balerin ve Balet Antalya'da Sahneye Çıkıyor

Küçük yaşta ailelerinin yönlendirmesiyle başladıkları baleye tutkuyla bağlanan Japon balerin Riine Sasaki ve balet Kaname Noi, sanatlarını daha da iyi bir seviyeye taşımak için geldikleri Antalya'da Devlet Opera ve Balesinin (DOB) kadrosunda sahneye çıkıyor.

Japonya'da doğan 23 yaşındaki balerin Riine Sasaki ve 24 yaşındaki balet Kaname Noi çocukluk yıllarında baleye başladı.

Ailelerinin isteğiyle başladıkları bale, hayatlarının en büyük tutkusuna dönüşen Sasaki ve Noi, eğitimlerini tamamlamalarının ardından çeşitli ülkelerde bulundu.

Yolları Tacikistan Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda kesişen ikili, bugüne kadar çok sayıda temsilde sahneye çıktı.

Deneyimlerini artırmak isteyen bale sanatçıları, Tacikistan'dan ayrılmaya karar verdi.

Bu sırada Antalya Devlet Opera ve Balesine başvuran Sasaki ve Noi, yapılan değerlendirmelerin ardından geçen yıl Antalya'da çalışmaya başladı.

Kurum bünyesinde "Giselle", "Fındıkkıran" gibi önemli bale eserlerinde sahne alan Sasaki ve Noi, sanatseverlerle buluşmak için haftanın 6 günü 3 saat prova yapıyor.

"Alışmamız çok kolay oldu"

Genç sanatçı Kaname Noi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşından bu yana baleyle ilgilendiğini söyledi.

Bale eğitimine annesinin ısrarı üzerine başladığını anlatan Noi, "Annem yetişkinler için bale gruplarına eğitim veriyordu. İlk başta bale yapmayı hiç istemiyordum ancak annem beni zorluyordu. Sonra baleye başladım ve katıldığım yarışmalarda aldığım keyif baleyi sevmemi sağladı. Sonrasında bu iş kariyere dönüştü." dedi.

Japonya'nın ardından eğitimini Rusya'da sürdürdüğünü belirten Noi, daha sonra Tacik Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştığını ancak deneyimlerini artırmak için yeni bir kurum arayışına girdiğini ifade etti.

Başvuru yaptığı kurumlardan birinin de Antalya DOB olduğunu kaydeden Noi, "Daha önce Türkiye'ye geldim ama Antalya'ya hiç gelmemiştim. Sadece İstanbul'u görmüştüm. Burada bir alım yapılacağını duyduktan sonra denemeye karar verdik. Riine ile buraya gelmeyi çok istedik, geldiğimizde de alışmamız çok kolay oldu. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'de en çok sanata gösterilen ilginin dikkatini çektiğini vurgulayan Noi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ve Antalya'da seyircilerin ve sahnenin verdiği enerjiyle doğru yerde olduğumuzu hissediyoruz. Bu sahnede olmak, seyircilerin alkışları eşliğinde dans etmek bizi motive ediyor. Daha önce dans ettiğimiz yere göre dekorlar ve orkestranın farkını görebiliyoruz. Burada sahnemiz, ekibimiz dansçılarımızla çok konforluyuz. Bu ekiple çalıştığımız için çok mutluyuz."

"Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Riine Sasaki de küçük yaştan bu yana bale yaptığını ve işine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

Berlin'de aldığı bale eğitimi esnasında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu nedenle zor günler yaşadığını aktaran Sasaki, mesleğini yapma heyecanıyla yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Tacikistan'da çalışmaya başladığını ancak çeşitli nedenlerle oradan da ayrıldığını belirten Sasaki, "Türkiye'ye tecrübemizi artırmak için geldik. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sahnede kendimizi ortaya koyuyoruz. Seyircilerimizin bize verdiği enerjiyi çok seviyoruz. Onların varlığı, alkışları bizi daha da heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sasaki, Antalya DOB'ta sahne aldığı "Giselle" balesinin prömiyerinde sanatseverlerin kendilerini dakikalarca "bravo" tezahüratları eşliğinde ayakta alkışlamasının, meslek hayatının en özel anlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.