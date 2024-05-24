Isparta'da Uluslararası Gül Festivali Başlıyor

Isparta'da Uluslararası Gül Festivali, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Valilik ve Belediye işbirliğinde organize edilen festival kapsamında, gül bahçelerinde hasat, yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Isparta'yı gülle tanıştıran Gülcüzade İsmail Efendi'nin mezarı başında anma töreniyle başlayacak festival, gül koşusu ve gül bahçesi ziyaretleriyle sürecek.

Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin yöresel gösteriler sunacağı festivalde, Zara, Başkal ve İkilem ile Altay konser verecek.