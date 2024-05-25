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Erzincan-Pülümür Yolunda Tilki Yavrusu Beslendi

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Erzincan-Pülümür kara yolunda karşılaştığı tilki yavrusunu bisküvi ile besleyen kadının o anları, eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Tunceli'deki gezi programının ardından otomobilleri ile Erzincan'a dönen Zeki ve Songül Demirbaş çifti, kara yolunda kızıl tilkiyi fark etti. Araçlarını durduran Demirbaş çifti, yiyecek arayan tilkiye yanlarına yolluk olarak aldıkları bisküvilerden ikram etti. Songül Demirbaş'ın anne şefkatiyle tilki yavrusunu beslerkenki sohbeti gülümsetti. Eşi Zeki Demirbaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kadın tilkiye, 'Sen ne güzelsin. Seni besleyelim diye Allah mı çıkardı karşımıza. Karnını doyurana kadar seni bekleyeceğiz. Sen de bizim küçük kuzumuza Mahir'imize dua et. Büyüsün, kocaman adam olsun askere gitsin gelsin benim oğlum.' diye seslendi. Karnını doyuran tilki kara yolundan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Erzincan- Pülümür kara yolunda karşılaştığı tilki yavrusunu bisküvi ile besleyen kadının o anları, eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'deki gezi programının ardından otomobilleri ile Erzincan'a dönen Zeki ve Songül Demirbaş çifti, kara yolunda kızıl tilkiyi fark etti.

Araçlarını durduran Demirbaş çifti, yiyecek arayan tilkiye yanlarına yolluk olarak aldıkları bisküvilerden ikram etti.

Songül Demirbaş'ın anne şefkatiyle tilki yavrusunu beslerkenki sohbeti gülümsetti.

Eşi Zeki Demirbaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kadın tilkiye, "Sen ne güzelsin. Seni besleyelim diye Allah mı çıkardı karşımıza. Karnını doyurana kadar seni bekleyeceğiz. Sen de bizim küçük kuzumuza Mahir'imize dua et. Büyüsün, kocaman adam olsun askere gitsin gelsin benim oğlum." diye seslendi.

Karnını doyuran tilki kara yolundan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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