Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılını Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği Cumhuriyet Resepsiyonu'yla kutladı.

Resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dans gösterilerinin yer aldığı etkinlikte Atatürk'e ait fotoğraflar ve video gösterimleri de yer aldı. Etkinlik, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ailesi, Almanya'nın Paderborn şehrinin Kaymakamı Christoph Rüther, Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Belediye Başkan Yardımcısı Sabine, Hristiyan Demokrat Meclis Üyesi Georg Ortwein, Sosyal Demokrat Meclis Üyesi Beate Röttger-Liepmann, Paderborn/Lippstadt Havaalanı Genel Müdürü Roland Hüser, meclis üyeleri, ilçe başkanı, muhtarlar, STK'lar, dernek üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'BU BAYRAM, CUMHURİYETE OLAN BAĞLILIĞIMIZI DAHA BÜYÜK BİR COŞKUYLA GÜÇLENDİRİYOR'

Cumhuriyet Resepsiyonu'nda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Cumhuriyet, hayatımızın her günü, her anı ve her nefesinde var. Bu bayram, Cumhuriyete olan bağlılığımızı daha büyük bir coşkuyla güçlendiriyor. Yine ve yeniden Cumhuriyet'i anlamak için, bu toprakları ve Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden o büyük insanları saygıyla anmak için bir araya geliyoruz. Cumhuriyet bitmeyen fedakarlıkların, inancın ve azmin eşsiz bir eseri olarak doğdu. Halkımız, bağımsızlık uğruna açlık, yoksulluk ve yokluk içinde yılmaz bir mücadele verdi. Her şeye rağmen umutlarını kaybetmediler. Yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürüdüler ve yeniden varoluşun destanını yazdılar. Sadece 12 saat, bundan tam 101 yıl önce, bir milletin, bir ülkenin kaderini değiştiren 12 saat... Gazi Mustafa Kemal, o gün Çankaya Köşkü'nde, yıllardır bir ulusal giz gibi kendi vicdanında taşıdığı o büyük hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. O kritik anlarda, Mustafa Kemal'in sarsılmaz kararlılığı sayesinde, bu ülkenin temelleri atıldı. Cumhuriyet, kadınların Cumhuriyetidir. Kadınların cesur mücadelesiyle kazanılmıştır Cumhuriyet. Kadın haklarını dünyaya örnek olacak şekilde tanıyan Cumhuriyet, aslında bir kadın hareketidir ve Kadının ta kendisidir. Kadınların eşit haklara sahip olması ve güven içinde yaşayabilmesi, Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biridir. Ancak Cumhuriyet'in 101. Yılında her gün birden fazla kadının yaşam hakkının elinden alınması, bu kazanımların ne kadar tehdit altında olduğunu acı bir şekilde göstermektedir" dedi.

'YÜZÜMÜZÜ DÖNMEMİZ GEREKEN TEK BİR YÖN BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN BAKTIĞI YOLDUR'

Cumhuriyetin, çocukların Cumhuriyeti olduğunu belirten Çalık, "Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramı sunan, onların eğitim hakkını, gıda hakkını, oyun hakkını ve bakım hakkını güvence altına alan Cumhuriyettir. Geleceğini çocukların gözlerinde görür Cumhuriyet. Cumhuriyet aslında bir çocuk hareketidir, çocuğun ta kendisidir. Ancak Cumhuriyet'in 101'inci yılında, okula aç giden çocukların, hatta yaşam hakkı elinden alınan çocukların var olduğunu bilmek, Cumhuriyet'in kazanımlarının ne denli tehdit altında olduğunu acı bir şekilde hatırlatıyor. Cumhuriyet, gençlerin Cumhuriyetidir. Onlara bırakılan en büyük emanettir. Henüz ilk yıllarında, genç bir Cumhuriyet iken, Gençlerini eğitim için yurt dışına gönderip "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak dönmelisiniz!" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetidir. İçinde bulunduğumuz tüm krizlerin çözümü için yüzümüzü dönmemiz gereken tek bir yön vardır. O da bir çift mavi gözün baktığı yoldur. Başka yollara, Milletimize çözüm diye dayatılan saçmalıklara ihtiyacımız yoktur. Bugün, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlarken, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği bu mirasın kıymetini bir kez daha anlıyoruz. İşte bu yüzden, şartlar ne olursa olsun, Cumhuriyet Bayramı'nı başımız dik bir şekilde kutlamak hem geçmişin zaferlerine hem de geleceğin umutlarına olan borcumuzdur! Hiç merak etmeyin sevgili dostlar; Biz Beylikdüzü'nde, İstanbul'da ve Türkiye'nin her köşesinde bu inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nice 101 yıllara" ifadelerini kullandı.