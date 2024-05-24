Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak

BARTIN - Tarihi, doğası ve kültürüyle Batı Karadeniz'in incisi olan Bartın, dünyaya açılıyor. Türk Mutfağı Haftası nedeniyle etkinliklerde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın Türk Hava Yolları uçaklarında tanıtılacağını açıkladı.

2022 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteği ile 21-17 Mayıs tarihleri arasında dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı olarak kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Bartın'da etkinlikler düzenlendi. Sağlıklı, geleneksel, atıksız tüketim ana teması ve coğrafi işaretli ürünler yurtiçi faaliyet konsepti ile gerçekleşen hafta kutlamalarına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüş le başlayan etkinlikte, Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleri yapılan resimlerle tanıtıldı. Bartın'ın tarihi, turistik alanları ile doğal güzellikleri ile, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Türkan Şoray gibi Yeşil Çam'ın ünlü karakterlerinin buluştuğu yağlı boya resimleri katılımcıların ilgisini gördü. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ünlü şefler tarafından yapılan Bartın yöresine ait yemeklerin de yapılarak tanıtıldığı etkinlikte, yörenin coğrafi işaretli ürünleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar da kuruldu.

Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın hem dünyada hem de Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir olduğunu belirterek, "İlimiz doğasıyla, deniziyle, mavisiyle yeşiliyle kültürüyle, tarihi ve deniz turizmi açısından çok güzel bir şehir. Batı Karadeniz'in incisi, keşfedilmeyi bekleyen, kendisini geliştiren bir ilimiz. Coğrafi işaret aldığımız ürünlerimiz de var. Ağda tatlımız, beyaz baklavamız, incir dondurmamız, kabak burma tatlımız, pirinçli mantımız, tatlı böreğimiz, şöven ekmeğimiz, yağlı gözlememiz, yumurtalı ıspıt yemeğimiz, coğrafi işaretli lezzetlerimiz arasında yer almıştır. Yöresel lezzetlerimiz, bizlerin kültürüdür. Ülkemiz, yemek kültürü açısından hem de doğal ve tarihi güzellikleri açısından çok büyük potansiyeller barındırmaktadır. Bartınımız, Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir ilimizdir" dedi.

Vali Arslan, Bartın'ın dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılabilmesi için yoğun çaba içerisinde bulunduklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Arslan, "Vizit Bartın isimli sitemizi oluşturduk. Yayına geçecek, kısa süre içerisinde. Bu vesile ile Bartınımızı daha çok tanıtacağız. Haziran'ın 10'undan itibaren de Bartın'mızın yemeklerini, tarihini, kültürünü ve turizmini anlatan görsellerden oluşan görüntülerimiz, Türk Hava Yolları'nın uçaklarında yayınlanacak. 1 yıl boyunca Bartın'ımızı dünyaya tanıtacağız. İnşallah çok daha fazla turist çekme imkanına kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile özel sektör çalışanlarında da çağrıda bulanan Nurtaç Arslan, "Turistleri ağırlayacağız, ama bunun için de bizlerinde alt yapılarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yöresel lezzetlerimiz de bunlar için ayrıca bir öneme sahip. Maalesef Bartın'ımızda yöresel lezzetleri sunduğumuz bir mekanımız yok. Bu anlamda gerek özel sektördeki mekanlarımızda, gerekse kamu kurum kuruluş yemekhanelerinde de Bartınımzın yöresel lezzetlerini tanıtacak şekilde menülere yer verilmesini istiyoruz. Bu konuda özel sektör işletmelerinden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

Program, katılımcılara yöresel yemeklerden oluşan bir menünün ikramı ile sona erdi.