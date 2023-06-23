Aytekin Aytekin Safranbolu'da anıldı

Araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, vefatının birinci yılında Safranbolu'da anıldı.

Safranbolu Belediyesi ve Aytekin'in ailesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ev sahipliğinde düzenlenen anma programına; iş insanı Şefik Dizdar, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Alb. Dr. Yusuf Küçükbaşol, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Açar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aytekin'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Köse, Aykekin Aytekin'in hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Ayyekin Ayyekin'in bir Safranbolu sevdalısı olduğunu hatırlatan Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Aramızdan ayrılışının üzerinden bir yıl geçti. Evet, Safranbolu'nun tarihi hafızası, değerli büyüğümüz Aytekin Aytekin'i ölüm yıl dönümünde en çok sevdiği ve bizlere miras bıraktığı kitaplarının arasında anıyoruz. Araştırmacı yazar kimliğinin yanında sıcakkanlılığı, insani yönü ile de örnek bir kişilik olan Aytekin Aytekin, ömrünün büyük bir bölümünü de ilçemizin tanıtımına harcadı. İlerleyen yaşına rağmen o Safranbolu'sundan hiç kopmadı ve her zaman yanımızda oldu. Üzerinden yıllar geçse de biz onu hiç bir zaman unutmayacak, bıraktığı eserlerden her zaman feyz alacağız. Ben bu vesile ile Sevgili büyüğümüz Aytekin Aytekin'i rahmetle anıyor, ömrü vefa ettiği sürece Safranbolu'da verdiği hizmetlerden dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyor bir kez daha rahmet diliyorum."