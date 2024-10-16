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7 Güzel Okuma Projesi Tanıtıldı

7 Güzel Okuma Projesi Tanıtıldı
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YediHillal Derneği tarafından başlatılan '7 Güzel Okuma Projesi', üniversite öğrencilerine destek amacıyla yedi farklı yazarın eserlerini medrese usulüyle okutmayı amaçlıyor. Projenin tanıtımı Taksim Camii Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Okuduğun Yerden Başla" sloganıyla yola çıkan "7 Güzel Okuma Projesi"nin tanıtımı Taksim Camii Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AA muhabirine bilgi veren YediHillal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, temel faaliyetlerinin gençlik çalışmaları olduğunu, 55 farklı şehir ve 100 farklı şube ile yola devam ettiklerini söyledi.

Paçacı, "7 Güzel Okuma Projesi"ni üniversite öğrencilerinin birikimlerine destek olmak için hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle yedi farklı fikir, edebiyat ve aksiyon adamının kitaplarını medrese usulüyle okutmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizi ülkemizden, Doğu ve Batı'dan fayda sağlayacak kalemlerle tanıştırmak istiyoruz. Bu okumaları sadece edebi bir birikim için değil, bir duruş ve bilinç inşası olarak da görüyoruz. Bize Nobel veya farklı film veya kültür sanat ödüllerinde Batı düşüncesinde olan insanları sundular. Kültür sanat anlamında elimizden gelen, kampüslerde Filistin'i ve Gazze mücadelesini öne çıkarmak oldu. Biz de geçtiğimiz günlerde kitabı yayımlanan, Gazze direnişinin başındaki Yahya Sinvar ismini belirledik."

YediHilal Derneği Üniversite Başkanı Seyit Ahmet Sarı, projenin Sakarya Üniversitesi'nde yer alan dernek öğrencilerinin başlattığı bir "okuma serüveni" olduğunu vurgulayarak, faaliyetlerinin zaman içinde büyüyerek Türkiye geneline yayıldığına işaret etti.

Proje kapsamında her sene yedi yazarın birer kitabının okuma halkaları kurularak ele alındığını belirten Sarı, "Bu okuma halkamız, medrese usulüne uygun olarak, okutmanlar eşliğinde yapılıyor. Ardından da her bir esere yönelik tahliller yapılıyor. Bu halkalara, her sene ortalama 5000 kişi katılıyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde üniversite öğrencisine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Dijital yayın platformu Mücerret'in yayın koordinatörü İsmail Halis, YediHilal Derneği'nin İstanbul'dan dünyaya bakan önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, "YediHilal, ufku ve perspektifi hayli keskin ve derin bir yapıyı anlatıyor. Ama daha önemlisi YediHilal, tertemiz ve güzel bir kurumdur. Şimdiye kadar her yönüyle çok berrak işler yaptılar. 'Yedi Güzel Okuma Projesi' de onların yaptığı güzel işlerden bir tanesidir. Onlar işlerini, samimiyet ve içtenlikle yapıyorlar. Yolları açık ve işleri bereketli olsun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YedİHilal Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği program soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Kültür Sanat

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