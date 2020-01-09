Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi

09.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42

Kulp'ta Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler arasında yapılan deneme sınavında başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Deneme sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Sizlerden istediğimiz tek şey azimli bir çalışma ortaya koymanızdır. Diğer maddi ve manevi konularda her türlü imkanı biz sağlıyoruz,sağlamaya da devam edeceğiz."

Daha sonra Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Şimşek, İlçe Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları ve Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Salih Donat, öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA