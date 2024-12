Uzman isimden akılalmaz Bitcoin tahmini: 15 trilyon dolarlık gelecek!

Pantera Capital'in kurucusu ve yöneticisi Dan Morehead, Bitcoin'in (BTC) geleceğiyle ilgili oldukça cesur bir öngörüde bulundu. Şu anda dünya genelinde 300 milyon kişinin kripto para kullandığını belirten Morehead, dijital varlıkların hikayesinin henüz yeni başladığını ve bu rakamın önümüzdeki 10 yılda 5 milyara kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Böylesi bir büyüme finansal sistemi tamamen yeniden şekillendirebilir ve Bitcoin, bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Morehead'in analizlerine göre, Bitcoin'in piyasa değeri 2028 yılına kadar 15 trilyon dolara ulaşabilir. Bu, yüzde 10.000'lik bir büyüme anlamına geliyor ve kulağa inanılmaz gelse de Morehead, bunun geçmiş performanslarla uyumlu olduğunu ifade ediyor. Bankless ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin'in 11 yıldır her yıl değerini ikiye katladığını ve eleştirilerin aksine bu istikrarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Her şey dönüşümün bir parçası

Morehead'e göre kripto para dünyası henüz yolun başında. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yalnızca değer artışı değil, aynı zamanda yapısal değişimler de yaşanacak. Blockchain teknolojisi ve kripto paraların küresel sistemlere daha derin bir şekilde entegre olması bu dönüşümün bir parçası olacak.

Bu tahminler, Morehead'in sektördeki deneyimlerine dayanıyor. 2013 yılında, Bitcoin henüz yeni bir varlıkken ve yaklaşık 65 dolar seviyesindeyken, yatırımcıları bu teknolojiye dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı. O dönemde yazdığı yatırımcı mektubu, kripto endüstrisinde efsanevi bir statü kazandı.



Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.