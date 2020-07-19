Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.
19.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:54
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yaşandı. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede çevreyi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına büyümeden müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA