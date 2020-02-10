Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi
Haberler » Güncel » Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi - Haber

Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Erzurum'un Olur ilçesi Şalpazarı köyü mevkinde domuz sürüsü yiyecek aramak için yola indi.

10.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:01
Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

'un Olur ilçesi köyü mevkinde domuz sürüsü yiyecek aramak için yola indi.


Doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüleri, köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Olur ilçesinde bulunan Şalpazarı köyünde 44 tane yaban domuzu yiyecek ararken o anları Selami isimli vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.


Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler