Köse Süleyman Türbesi çevresinde onarım çalışmaları

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Köse Süleyman türbesinin bulunduğu alanda bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Aksu köyü muhtarlığı ve Aksu Köyü Derneği tarafından düzenlenecek Köse Süleyman Anma Etkinlikleri kapsamında türbenin etrafındaki kırılan bayrak direkleri onarıldı.

Dernek Başkanı Yakup Sezer, 3 bin 50 rakımda bulunan türbenin bulunduğu alanda yapılacak 776. anma etkinliklerine vatandaşları davet etti.

Türbenin bulunduğu zirvede yoğun kış şartları yaşandığını belirten Sezer, aşırı rüzgar ve yağışlar sebebiyle tahrip olan eski Türk Devletlerinin bayraklarının asılı olduğu bayrak direklerinin onarımının yapıldığını ve çevrede temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Cumartesi günü yapılacak anma etkinliklerine vatandaşları davet eden Sezer, şunları kaydetti:

"1243 yılında Kösedağ Savaşında şehit olan, Köse Süleyman Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alanda tarihimiz boyunca süregelen 16 eski Türk Devletleri ile Türk Bayrağımızın göndere çekileceği bayrak direkleri, yoğun kış şartları ve aşırı rüzgar nedeniyle kırılmasından dolayı, muhtarlığımız ve derneğimizce onarılmıştır. 20 Temmuz'da Köse Süleyman Hazretleri anma etkinliği için Sakaröküz mevkisinde yapılacak olan anma etkinliğine tüm halkımızı davet ediyoruz."

Kaynak: AA